Роскомнадзор потребовал от Google удалить из магазина приложение Tor Browser

Роскомнадзор во вторник, 31 мая, потребовал от американской корпорации Google удалить из магазина Google Play приложение поисковика Tor Browser. Информацию ведомство опубликовало в своем Telegram-канале.

«В соответствии с решением Саратовского районного суда Роскомнадзор потребовал от Google LLC удалить из магазина Google Play программное приложение Tor Browser», — говорится в сообщении.

Отмечается, что суд признал содержащуюся в браузере информацию запрещенной к распространению на территории РФ. Так, программное приложение позволяет пользователям получать доступ к противоправному на территории России контенту и совершать уголовные преступления.

3 мая газета The Washington Post со ссылкой на представителя Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США указала на распространение ведомством инструкции на русском языке, в которой содержится информация о способах тайной связи с разведкой. Специалисты предлагали воспользоваться как раз браузером Tor и сервисом VPN.

5 апреля министерство финансов США внесло в свой санкционный лист крупнейшую в мире даркнет-площадку Hydra Market («Гидра»). Большинство экспертов сошлись во мнении, что оказавшийся в блеклисте сервис является крупнейшей площадкой для торговли наркотиками и крадеными данными. Согласно версии американских властей, ею руководили с территории России и других стран СНГ. Доступ к «Гидре» осуществлялся преимущественно через Tor посредством различных зеркал.

В декабре 2021 года сообщалось, что в России резко выросло число подключений к сети Tor через «мосты» — функцию одноименного браузера, которая позволяет обходить блокировку Роскомнадзора. Таким образом, на долю РФ приходился 31% коннектов через «мосты» в мире, это самая большая доля среди всех стран. Для сравнения: на втором месте — США с почти 6,5 тыс. подключений в сутки (12,5%).