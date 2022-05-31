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Роскомнадзор потребовал от Google удалить из магазина приложение Tor Browser

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Фото: Global Look Press/Rafael Henrique
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Роскомнадзор во вторник, 31 мая, потребовал от американской корпорации Google удалить из магазина Google Play приложение поисковика Tor Browser. Информацию ведомство опубликовало в своем Telegram-канале.

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«В соответствии с решением Саратовского районного суда Роскомнадзор потребовал от Google LLC удалить из магазина Google Play программное приложение Tor Browser», — говорится в сообщении.

Отмечается, что суд признал содержащуюся в браузере информацию запрещенной к распространению на территории РФ. Так, программное приложение позволяет пользователям получать доступ к противоправному на территории России контенту и совершать уголовные преступления.

3 мая газета The Washington Post со ссылкой на представителя Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США указала на распространение ведомством инструкции на русском языке, в которой содержится информация о способах тайной связи с разведкой. Специалисты предлагали воспользоваться как раз браузером Tor и сервисом VPN.

5 апреля министерство финансов США внесло в свой санкционный лист крупнейшую в мире даркнет-площадку Hydra Market («Гидра»). Большинство экспертов сошлись во мнении, что оказавшийся в блеклисте сервис является крупнейшей площадкой для торговли наркотиками и крадеными данными. Согласно версии американских властей, ею руководили с территории России и других стран СНГ. Доступ к «Гидре» осуществлялся преимущественно через Tor посредством различных зеркал.

В декабре 2021 года сообщалось, что в России резко выросло число подключений к сети Tor через «мосты» — функцию одноименного браузера, которая позволяет обходить блокировку Роскомнадзора. Таким образом, на долю РФ приходился 31% коннектов через «мосты» в мире, это самая большая доля среди всех стран. Для сравнения: на втором месте — США с почти 6,5 тыс. подключений в сутки (12,5%).

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