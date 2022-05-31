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Росавиация не зафиксировала роста цен на авиабилеты по России в мае

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Стоимость авиабилетов на перелеты по России в мае сохранялись на уровне прошлого года. Об этом «Известиям» 31 мая сообщили в Росавиации со ссылкой на данные авиакомпаний.

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«При этом у ряда авиакомпаний в мае проведены распродажи, которые также позволили пассажирам приобрести билеты по доступным ценам», — сообщили в ведомстве.

Вместе с тем средняя цена на авиаперелет в экономклассе на 1 км пути, по данным Росстата, в апреле составила 5762,21 рубля, что почти на 10% выше, чем в апреле 2021 года. Это рекордная средняя цена в апреле за последние 12 лет. С начала года цены на билеты в «экономе» выросли на 23%.

25 мая источники «Известий» сообщили о том, что в Минтрансе совместно с АО «ТКП» (бывшая Транспортная клиринговая палата) и «Ростехом» обсуждают возможность создания в России резервного фонда поддержки авиапассажиров. Для этого предлагается установить сбор, взимаемый с пассажиров при оформлении билетов. При этом утверждается, что что это не приведет к увеличению стоимости авиабилетов, так как новый платеж «будет формироваться за счет перераспределения сборов, установленных действующим законодательством РФ».

Между тем Общероссийское объединение пассажиров выступило против введения нового сбора при оформлении авиабилетов. Данную инициативу в организации назвали избыточной.

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