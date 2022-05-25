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В России могут ввести новый сбор с авиапассажиров

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Минтранс совместно с АО «ТКП» (бывшая «Транспортная клиринговая палата») и госпоркорацией «Ростех» обсуждают создание в России резервного фонда поддержки авиапассажиров, сообщили «Известиям» три источника на рынке. Информация об этом также есть в письме вице-президента «ТКП» Алексея Шубенкова в Минтранс от 7 апреля (копия есть у «Известий»).

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Средства фонда планируют тратить на выполнение обязательств перевозчиков перед пассажирами в случае форс-мажоров, следует из документа. Допустим, если авиакомпания обанкротится, ее клиентов смогут посадить на другие рейсы или вернуть им деньги за несостоявшийся перелет.

Также в письме отмечено, что фонд планируют создать не за счет бюджетных средств.

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«Представляется необходимым установить сбор, взимаемый с пассажиров при оформлении билетов», — сказано в документе.

В нем утверждается, что это не приведет к увеличению стоимости авиабилетов, так как новый платеж «будет формироваться за счет перераспределения сборов, установленных действующим законодательством РФ».

Сегодня в цене билета учитываются, например, аэропортовый, топливный, сервисный сборы. Также взимаются сборы за обслуживание и безопасность пассажиров, за обслуживание самолетов в аэрохабах, за предоставление навигационных услуг диспетчеров и др.

По словам двух источников «Известий» в авиаотрасли, размер сбора пока не определен, но обсуждается величина в диапазоне от 70 до 250 рублей с одного перелета. При этом часть платежа может пойти не в бюджет будущего фонда, а будет перечислена оператору системы за оказание услуги.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Далеко идущие платы: в России могут ввести новый сбор с авиапассажиров

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