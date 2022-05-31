Кадры из освобожденного от ВСУ села Новоселовка в ДНР

Кадры из освобожденного от ВСУ села Новоселовка в ДНР

2022-05-31 18:07:20

2022-05-31 18:07:20

2022-05-31 18:07:20

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