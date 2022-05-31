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Украина проведет спецрасследование против экс-премьера страны Азарова

Суд на Украине санкционировал расследование против экс-премьера Азарова за подписание соглашений с РФ по Черноморскому флоту
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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Суд на Украине санкционировал расследование в отношении экс-премьера Николая Азарова за подписание «харьковских соглашений» по пребыванию Черноморского флота РФ в Крыму. Об этом во вторник, 31 мая, сообщило украинское Государственное бюро расследований.

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По данным ГБР, Азаров подозревается в совершении государственной измены по предварительному сговору группой лиц.

«Установлено, что при подписании 21 апреля 2010 года соглашения между Украиной и РФ по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины бывший премьер действовал в интересах РФ и в ущерб суверенитету <…> Украины», — говорится в сообщении.

«Харьковские соглашения» были подписаны в апреле 2010 года. Они продлевали пребывание Черноморского флота РФ после 2017 года на 25 лет с возможностью последующего продления данного периода.

28 января 2021 года ГБР Украины предъявило обвинение в государственной измене экс-президенту страны Виктору Януковичу. По версии следствия, подписанные в Харькове соглашения об условиях пребывания Черноморского флота РФ нанесли вред суверенитету и территориальной целостности и неприкосновенности Украины.

23 мая 2022-го пресс-служба офиса генпрокурора Украины сообщила, что украинский суд разрешил арест Януковича за подписание в 2010 году «харьковских соглашений».

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