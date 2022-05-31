Союз автостраховщиков РФ зафиксировал рост выплат по ОСАГО

Российский союз автостраховщиков (РСА) отметил существенный рост величины средней выплаты по ОСАГО. Как указано в пресс-релизе РСА, имеющемся в редакции «Известий», средняя выплата в мае 2022 года по сравнению с маем 2021 года выросла на 13%, или 8,5 тыс. рублей — с 66 328 до 74 806 рублей.

В пресс-службе РСА указали, что сейчас выплаты пока еще осуществляются по справочникам средней стоимости, введенным в действие 19 марта 2022 года, в которых фактически не отражен резкий рост стоимости запчастей и проблемы с логистикой.

Актуальные же цены на запасные части, сформированные в условиях международных санкций, отражены в новых справочниках, которые в данный момент проходят процедуру обсуждения и будут введены в действие с 19 июня. Ожидается, что после этого рост средней выплаты заметно усилится.

«Намечающийся резкий рост убыточности по ОСАГО заметен также из данных Банка России: согласно свежему Обзору финансовой стабильности, комбинированный коэффициент убыточности по ОСАГО в I квартале 2022 года составил 93,7%, увеличившись по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом на 1,3 п.п. С учетом оперативных данных по резкому росту убыточности, РСА ожидает дальнейшего роста этого показателя», — указано в пресс-релизе.

Оперативная статистика по величине средней премии показывает колебание в размере нескольких процентов. Так, в мае средняя премия по ОСАГО для легковых автомобилей физлиц выросла по сравнению с январем на 400 рублей, или 7%.

16 мая заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков (РСА) Сергей Ефремов рассказал «Известиям», что выплаты по ОСАГО и каско стали реже покрывать ремонт автомобилей. Такие случаи участились в условиях роста цен на запчасти. Кроме того, возникла проблема с поставкой и наличием деталей, из-за чего не всегда получается провести работы в течение 30 дней, как это предполагает закон об ОСАГО.