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Выплаты по ОСАГО и каско стали реже покрывать ремонт

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Фото: Global Look Press/ALEXEY BYCHKOV
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В условиях роста цен на запчасти участились случаи, когда выплата по автострахованию не покрывает ремонта машины. Кроме того, возникла проблема с поставкой и наличием деталей, из-за чего не всегда получается провести работы в течение 30 дней, как это предполагает закон об ОСАГО. Об этом «Известиям» рассказал заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков (РСА) Сергей Ефремов.

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Если клиент подписывает соглашение о добровольном увеличении срока, то машину направляют на ремонт, но если отказывается от такой опции, то компания выдает деньги за вычетом износа, уточнил специалист. Он добавил: если автомобилю более 10 лет, то сумма компенсации уменьшается на 50%. Хватит ли ее на восстановление машины, будет зависеть от сложности ремонта.

В сложившихся условиях лимит стоимости ремонта и выплат по ОСАГО в 400 тыс. рублей может стать недостаточным, указал Сергей Ефремов.

Сейчас в таких случаях страховая компания оплачивает 400 тыс., а остальную часть — виновник ДТП. Ранее лимит тоже мог не покрыть восстановление, однако сейчас подобные ситуации участились, сообщил он.

В страховых компаниях подтвердили, что их клиенты чаще стали сталкиваться с ситуациями, когда цена ремонта превышает страховую сумму.

Из-за этого немалая доля автовладельцев заключает дополнительные договоры страхования, рассказал директор департамента урегулирования убытков по автотранспорту СК «МАКС» Иван Попов. Аналогичная услуга по каско есть и у других страховщиков.

В «Абсолют страховании», например, доплату внесли порядка 20% клиентов, а в «Ингосстрахе» — около 17%, рассказали представители компаний.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Чинить с препятствиями: выплаты по автострахованию стали реже покрывать ремонт

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