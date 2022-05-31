У московского коллекционера украли полотна Малевича и Кандинского

Из дома коллекционера из Москвы Эдика Натанова вынесли коллекцию картин с полотнами Казимира Малевича и Василия Кандинского.

Накануне мужчина принял решение продать несколько полотен.

Товарищ известного коллекционера Иван Сотов предложил владельцу купить картины за $200 тыс. Полотна отправились к покупателю, с которым Натанов договорился на словах и составил расписку.

По информации «Известий», владелец картин улетел в Израиль, по возвращении откуда должен был получить деньги. Но Сотов перестал выходить на связь, а его жена отказалась отдавать произведения искусства обратно.

Сейчас ведется расследование. Нахождение Ивана Сотова пока устанавливается, его машина объявлена в оперативный розыск.

27 мая стало известно о краже китайской картины-графики и двух деревянных гравюр художника Уве Бремера из коридора перед бюро бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера. Произведения висели на своих местах 16 лет. Отмечается, чтополитик написал заявление в полицию еще 23 мая.