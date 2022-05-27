В Германии у бывшего канцлера Шредера украли картины

Из коридора перед бюро экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера вынесли китайскую картину-графику и две деревянные гравюры художника Уве Бремера, которые висели на своих местах 16 лет. Журнал Stern сообщает, что политик написал заявление в полицию 23 мая, на данный момент расследование продолжается.

Стоимость украденного не сообщается. Издание отмечает, что сотрудники решили обеспокоиться другими картинами, переместив их в само бюро.

Отмечается, что это уже не первый случай, происходящий в организации. Авторы статьи подчеркивают, что работники организации регулярно запирают двери. Не единожды в здание без предупреждения врывались журналисты и снимали. Однажды была украдена табличка, на которой было выбито название офиса. Кроме того, появилась информация об инцидентах, когда кто-то надкусывал еду сотрудников бюро на общей кухне.

25 февраля сообщалось о том, что у экс-канцлера Германии Ангелы Меркель украли кошелек в магазине. Он находился в сумке в продуктовой тележке. Многочисленная охрана Меркель не стала препятствием для вора.