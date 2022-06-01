«СберМаркет» заявил о росте продаж российской косметики за год в 30 раз

С января по май текущего года спрос на российские косметические средства вырос в 30 раз, в сравнении с показателями 2021 года. А спрос на всю косметику поднялся в 26 раз в заказах и в 28 раз в выручке за этот же период. Такие данные привел онлайн-сервис доставки продуктов и товаров первой необходимости «СберМаркет» в среду, 1 июня.

«За пять месяцев клиенты «СберМаркета» сэкономили 280 млн рублей на покупках косметики благодаря скидкам, которые предоставляет сервис совместно с партнерами-ритейлерами. <…> Среди российских косметических товаров покупатели чаще всего выбирали кремы и маски для лица, ватные диски, гель для бровей, тушь для ресниц, скраб для тела и крем-мыло», — подчеркивают в сервисе.

Согласно апрельскому опросу «СберМаркета», в котором приняли участие 347 человек, товары для гигиены заняли первую позицию по популярности среди покупателей (69%), далее проследовали уход за телом и волосами (37% и 49%), декоративная косметика (15%), окрашивание волос (14%) и парфюмерия (7%).

Международные компании приостановили сотрудничество с Россией на фоне антироссийских санкций, которые были объявлены в связи со спецоперацией по защите Донбасса. Ее президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Таким образом, о своем уходе из России объявили парфюмерно-косметические компании L'Oreal, Estee Lauder и ряд других.

19 мая CEO сервиса для продажи товаров на маркетплейсах XWAY Антон Ларин рассказал, что часть ушедшего с российского рынка ассортимента товаров стали оперативно замещать через каналы электронной коммерции, среди которых наиболее популярными оказались маркетплейсы — количество продавцов на онлайн-площадках рекордно выросло.

26 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что правительство рассмотрит возможность распространить отсрочку уплаты страховых взносов на год для парфюмерно-косметической промышленности.

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