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Кабмин предусмотрел рассрочку по бюджетным кредитам для регионов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Правительство РФ предусмотрело рассрочку по бюджетным кредитам, которые регионы брали на покрытие дефицита бюджетов. Об этом заявил во вторник, 31 мая, премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Одно из важнейших направлений — это поддержка наших регионов, укрепление их финансовой стабильности», — сказал Мишустин на заседании президиума правкомиссии по повышению устойчивости экономики в условиях санкций.

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Он отметил, что регионы теперь смогут реструктуризировать платежи по бюджетным кредитам, которые брали на покрытие своего дефицита как в части погашения основного долга, так и процентов по нему.

Мишустин пояснил, что регионы смогут отсрочить выплаты за нынешний год в полном объеме, а в 2023-2024 годах погашать по 5% от суммы задолженности ежегодно, а весь отложенный платеж можно будет погасить равными долями в течение последующих пяти лет начиная с 2025 года.

Ранее в этот же день Мишустин заявлял, что с 1 июня по 31 декабря в России будет введен мораторий на проверки налоговыми органами соблюдения валютного законодательства. При этом отмечалось, что будет приостановлено большинство контрольных мероприятий, касающихся соблюдения валютного законодательства. Однако есть и исключения: проверки, в ходе которых ранее были выявлены нарушения со сроком давности, истекающим до конца этого года. В отношении них контрольные мероприятия могут продолжаться в части соответствующих правонарушений.

Президент России 12 мая заявлял, что Россия уверенно справляется с внешними вызовами благодаря системным решениям по укреплению экономического суверенитета, которые были приняты в последние годы.

5 апреля Мишустин также заявил, что правительство России подготовило очередной пакет по поддержке экономики России. По его словам, предложенные инициативы охватят несколько сфер.

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