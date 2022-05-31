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В РФ ввели мораторий на налоговые проверки соблюдения валютного законодательства

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В России с 1 июня по 31 декабря будет введен мораторий на проверки налоговыми органами соблюдения валютного законодательства. Постановление об этом 31 мая подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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«Согласно постановлению, будет приостановлено большинство контрольных мероприятий, касающихся соблюдения валютного законодательства», — говорится в сообщении пресс-службы правительства РФ.

Уточняется, что исключение составят проверки, в ходе которых ранее были выявлены нарушения со сроком давности, истекающим до конца этого года. В этом случае контрольные мероприятия могут продолжаться в части соответствующих правонарушений.

Также мораторий не распространяется на нарушения, связанные с исполнением нормативных правовых актов, принятых после 27 февраля 2022 года и устанавливающих специальные экономические меры в ответ на санкции недружественных государств.

Ранее, 25 апреля, генеральный прокурор РФ Игорь Краснов на расширенной коллегии ведомства с участием президента РФ Владимира Путина, заявил, что сомнения в необходимости проведения внеплановых проверок бизнеса должны трактоваться в пользу предпринимателей. Генпрокурор потребовал также безусловного исполнения своего указания о переносе согласования надзорных проверок бизнеса с районного на региональный уровень.

5 апреля Мишустин также заявил, что правительство России подготовило очередной пакет по поддержке экономики России. Премьер-министр заверил, что предложенные инициативы «охватывают несколько сфер, среди них есть меры по ускорению бюджетных процедур, по налоговому стимулированию, по поддержке конкретных отраслей».

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