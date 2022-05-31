Грузоперевозки на Крымской железной дороге выросли в 2022 году

Объем грузоперевозок по Крымской железной дороге вырос на 12–15% по сравнению с 2021 годом. Об этом сообщает ИА «Крыминформ» со ссылкой на генерального директора КЖД Михаила Гончарова.

Всего в 2022 году планируется перевезти 4 млн т грузов. На текущий момент перевозки ведутся с опережением. Гончаров отметил, что увеличение пассажирских перевозок в два раза не мешает грузовым поездам.

«График движения поездов составлен таким образом, что есть место для пассажирского движения дальнего следования, пригородного движения и грузового. Каждый поезд имеет свое время следования, и они не мешают друг другу», — подчеркнул Гончаров.

Днем ранее первый с начала пандемии пассажирский поезд отправился в Севастополь из Мурманска. Длина маршрута составляет 4,62 тыс. км, поездка длится трое суток и 18 часов. Кроме того, с 1 июня будет запущен пассажирский поезд из Симферополя в Адлерский район Сочи. По маршруту он будет ходить через день.