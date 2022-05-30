Прямой поезд связал Мурманск и Севастополь

Первый с начала пандемии пассажирский поезд отправился из Мурманска в Севастополь. Маршрут пролегает через 11 региональных центров.

Протяженность пути составляет 4,62 тыс. км. Поездка длится 3 дня и 18 часов, уточняет ИА «Би-порт». На маршруте следования запланированы остановки на 62 станциях.

В состав поезда включены плацкартные и купейные вагоны, а также вагон-ресторан. По данным министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, поезд будет курсировать три раза в месяц до конца сентября.

Ранее сообщалось, что перевозки между Севастополем и Ялтой с 1 июня возобновит скоростное судно на подводных крыльях «Комета». Ежедневно планируется два рейса.