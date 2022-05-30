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«Комета» вновь начнет курсировать между Севастополем и Ялтой

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Фото: c-inform.info
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Скоростное судно на подводных крыльях «Комета» возобновит перевозки между Севастополем и Ялтой. Об этом сообщает правительство Севастополя.

«С 1 июня возобновляются пассажирские перевозки на судне на подводных крыльях «Комета» по маршруту Севастополь–Ялта. Продажа билетов началась 30 мая», — цитирует сообщение властей ИА «Крыминформ».

Ежедневно судно будет совершать два рейса. Первый отправится из Севастополя в 8 утра. Отправление из Ялты запланировано на 17:00.

Стоимость стандартного билета составляет 700 рублей, для детей от двух до 14 лет — 350 рублей. За проезд в условиях повышенной комфортности придется заплатить 1 тыс. рублей.

По словам гендиректора компании «Морские скоростные пассажирские перевозки» Алексея Сорокина, опыт предыдущих лет показал высокую востребованность «Кометы». Также пассажиры отмечают удобство покупки билета различными способами.

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