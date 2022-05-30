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Поезд из Симферополя в Сочи начнет курсировать с 1 июня

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В первый день лета из Симферополя в Адлерский район Сочи запустят пассажирский поезд. Об этом сообщает министерство внутренней политики, информации и связи Республики Крым.

«С 1 июня начнет курсировать поезд №315/316 сообщением Симферополь–Адлер. По маршруту он будет ходить через день», — говорится в сообщении властей.

Поезд из Симферополя отправится в 16:50. На сочинский вокзал он прибудет на следующий день в 12:55. В обратный путь состав отправится в 16:25, прибытие в Крым запланировано на 10:20, пишет ИА «Крыминформ».

На территории республики предусмотрены остановки на станциях Джанкой, Владиславовка, Семь Колодезей, Багерово и Керчь-Южная Новый Парк. В мининформе отмечают, что расписание составлено так, чтобы путешествие в основном приходилось на ночное время.

Максимально поезд Симферополь–Адлер будет состоять из 16 вагонов.

Ранее сообщалось, что железнодорожная компания «Гранд Сервис Экспресс» открыла дополнительные продажи на поезд №197/198, который следует по направлению Москва–Симферополь на даты отправления с 11 по 30 июня включительно в оба направления. Дополнительно пассажиры могут купить 18,2 тыс. мест.

Также с 1 июня между Севастополем и Ялтой начнет курсировать скоростное судно на подводных крыльях «Комета». Ежедневно оно будет совершать два рейса.

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