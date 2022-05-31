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Корреспондент «Известий» показал развитие импортозамещения лекарств

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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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В России налаживается производство жизненно важных препаратов. Корреспондент «Известий» Кирилл Солодков показал, как осуществляется производство аналогов зарубежных медикаментов.

Из-за возникшего ажиотажа медикаменты из Германии достать было невозможно, жалобы на это от пациентов стали поступать с марта. Но на данный момент ситуация облегчается импортозамещением.

Наша доля: в РФ полностью могут производить 50% жизненно важных лекарств
Возможно ли в фармотрасли совсем отказаться от импорта

Минпромторг отметил, что лекарства российских производителей сейчас — это 60% рынка. Однако они не являются полностью отечественными: производятся хоть и на территории России, но из заграничных компонентов.

Российских заводов по производству фармсубстанций на весь ассортимент лекарств РФ недостаточно.

«По качеству не уступают, а некоторые даже превосходят импортные аналоги. Естественно, дешевле, так как мы используем чисто российское сырье. Мы гарантированы в поставках постоянных, это намного удешевляет производство», — сказал генеральный директор «Волгохимформ» Георгий Жигилев.

Субстанции для лекарств в настоящее время делают на территории Индии и Китая, откуда далее распространяют по всему миру, чтобы каждое государство имело возможность делать из них свои таблетки, мази и микстуры. Однако после санкций США в отношении России компании начали покидать российский рынок, из аптек стали пропадать лекарства.

«Развитие полноциклового производства — это самое важное сейчас для нашего предприятия и вообще для всей фармацевтической отрасли, потому что, имея собственную субстанцию, ты можешь управлять качеством», — подчеркнул исполнительный директор завода «Биохимик» группы компаний «Промомед» Дмитрий Земсков.

На заводе в Саранске полным ходом ведется строительство цеха по производству фармсырья. Первыми в очереди стоят жизненно необходимые препараты. Свыше 50% могут производиться в РФ, причем из своих же субстанций.

«Именно в этой комнате происходит приготовление и упаковка инфузионных растворов. Снимать можно только через стекло. На выходе получаются вот такие пакеты для капельниц, уже полностью готовые к использованию», — пояснил корреспондент «Известий».

А Свердловский завод произвел уже достаточно инсулина.

«Мы каждый год внедряем от 40 до 50 новых препаратов, большинство — препараты, которые как раз настроены на импортозамещение. Это аналоги известных импортируемых лекарств», — отметил исполнительный директор Renewal Владимир Гречкин.

Тем временем отмечается, что регистрация нового препарата занимает немало времени. Между разработкой и производством лекарства стоят лабораторная работа, клинические испытания, анализ результатов, а на это отводится несколько лет.

«Очень важно упростить и ускорить регистрацию лекарственных средств, причем это сделать так, чтобы не потерялось качество регистрации, может быть, больше экспертов сделать», — заверил директор научно-исследовательского центра «Герофарм» Роман Драй.

Ранее, 26 мая, премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости развивать импортозамещение и контакты с потребителями, чтобы учитывать их предложения и потребности. Глава кабмина указал на необходимость обратной связи.

11 апреля глава Минпромторга Денис Мантуров подчеркивал, что российская экономика обладает большим потенциалом к импортозамещению и переходит на новый его этап.

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