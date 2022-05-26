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Мишустин заявил о необходимости развивать импортозамещение в РФ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин: импортозамещение не произойдет мгновенно, но его нужно развивать
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Фото: ТАСС/Александр Астафьев
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В России импортозамещение не произойдет мгновенно, но его нужно развивать, ставя четкие цели. Об этом 26 мая заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе посещения машиностроительного завода компании «Тонар».

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«Импортозамещение — это не то, что мгновенно [происходит]. Немножко, потихоньку, но четко абсолютно целеполагание должно быть», — сказал он.

Мишустин уточнил, что необходимо также развивать контакты с потребителями продукции, чтобы учитывать их предложения, а также потребности. Он указал на то, что должна быть обратная связь.

Премьер-министр пообщался с работниками предприятия, осмотрел полный цикл производства.

Машиностроительный завод «Тонар» является крупнейшим российским производителем прицепной и полуприцепной техники в РФ. Основа предприятия — производственный комплекс в деревне Губино Орехово-Зуевского района Московской области. Выпускает более 100 моделей прицепов и полуприцепов для грузовых перевозок.

Ранее 26 мая президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия сделала всё необходимое в импортозамещении по ключевым направлениям, обеспечивающим ее суверенитет. Он отметил, что страна в этом направлении будет двигаться дальше. При этом российский лидер подчеркнул, что импортозамещение — это не панацея от всех бед.

До этого, 19 мая, председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас завил, что пока программа импортозамещения успешна в отчетах отраслевых ведомств. По его словам, есть только одна сфера, где после 2014 года импортозамещение дает наглядные результаты, — сельское хозяйство, производство продуктов питания.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что говорить о том, что импортозамещение провалено, нельзя, однако есть невыполненные пункты плана.

11 апреля глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью «Известиям» заявил, что российская экономика сейчас обладает большим потенциалом к импортозамещению и переходит на новый его этап.

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