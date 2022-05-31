Два человека погибли в результате обстрелов со стороны ВСУ в ЛНР

Два человека погибли в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом во вторник, 31 мая, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

За сутки было зафиксировано три обстрела по населенным пунктам Стаханов, Первомайск и Попасная.

«В результате обстрелов в населенном пункте Стаханов погибли два человека, ранено 24 человека, из которых восемь детей», — говорится в Telegram-канале представительства.

Кроме того, были повреждены школа и больница. Так, за сутки ВСУ выпустили пять снарядов из реактивных систем залпового огня БМ-27 «Ураган» и 12 мин из крупнокалиберного миномета.

Днем ранее сообщалось, что две беременные женщины погибли при обстреле Стахановки в ЛНР со стороны украинских войск. В тот же день в представительстве ЛНР в СЦКК заявили, что украинские войска обстреляли Стаханов с применением установок реактивной системы залпового огня «Ураган», выпустив три снаряда.

19 мая стало известно, что украинские боевики за сутки два раза обстреляли Первомайск в ЛНР, двое гражданских получили ранения. Также были повреждены четыре дома. Обстрелы велись из артиллерийских орудий калибра 152 мм и 122 мм, всего выпущено девять снарядов.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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