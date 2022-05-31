Реклама
Прямой эфир
Сюжет:

Минобороны показало боевые вылеты Су-35С и Су-30СМ в ходе спецоперации

0
Фото: Министерство обороны РФ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Минобороны России показало кадры боевых вылетов истребителей Су-35С и Су-30СМ в ходе спецоперации по защите Донбасса. Увидеть боевые машины можно с земли и из кабины пилота во время выполнения военной задачи.

На кадрах представлены моменты вылета истребителей на задания с аэродромов временного базирования. Из кабины пилота можно увидеть, как происходит настройка на военные объекты противника перед их уничтожением.

Для ликвидации военной техники украинских военных формирований, радиолокационных станций, комплексов ПВО применяются ракеты класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность». Пример уничтожения одного из объектов вражеских вооружений представлен на видео.

Вылеты Су-35С и Су-30СМ осуществляются круглосуточно, при любых погодных условиях. Экипажи многофункциональных сверхманевренных истребителей Су-35 и Су-30СМ наносят удары по объектам военной инфраструктуры украинских националистов. При этом, как отмечают пилоты, встретить в небе украинскую технику — большая редкость, так как боевой авиации в арсенале противника почти не осталось.

13 мая российское оборонное ведомство опубликовало кадры боевой работы вертолетов Ка-52. В Минобороны рассказали, что разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор» используются ВС России для сопровождения колонн, ликвидации вооружения и стратегических объектов противника. Кроме того, они применяются для доставки десанта и военных грузов, а также для оказания авиационной поддержки подразделениям.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022