Нетрезвый депутат насмерть сбил пешехода в Калужской области

Депутат Хвастовичского районного собрания Калужской области, управляя автомобилем УАЗ «Патриот» в нетрезвом состоянии, насмерть сбил пешехода — молодого человека 23 лет, о чем стало известно в воскресенье, 29 мая.

По данным регионального управления ГИБДД, ДТП произошло около 21:20 в воскресенье. Внедорожником управлял 51-летний водитель. Автомобиль двигался по улице Совхозной со стороны улицы Кирова, у дома № 15 он совершил наезд на 23-летнего мужчину. Его пытались спасти в районной больнице, но он от полученных травм скончался, сообщил портал kp40.ru

Позднее пресс-служба районной прокуратуры сообщила, что в отношении нетрезвого водителя возбуждено уголовное дело. Его подозревают в нарушении ПДД, повлекшем смерть человека. Проходить освидетельствование на месте ДТП депутат отказался. Расследование инцидента взял на контроль прокурор Калужской области Константин Жиляков. Депутату грозит 12 лет лишения свободы, добавил портал «Калуга 24».

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30 мая автоэксперт Вячеслав Субботин рассказал, как можно сократить количество ДТП в России. По его мнению, развитие дорожной инфраструктуры является условием снижения аварийности на дорогах РФ.