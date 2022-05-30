Четыре человека пострадали в ДТП с такси в Брянской области

Два легковых автомобиля лоб в лоб столкнулись на трассе в Брянской области. Четыре человека, в том числе ребенок, получили травмы.

Авария произошла накануне днем на 52 км дороги Брянск – Новозыбков – граница с Республикой Беларусь. По данным правоохранительных органов, 25-летний водитель такси Renault Logan допустил выезд на встречную полосу и столкнулся с машиной Nissan Micra. Об этом сообщает NASHBRYANSK.RU.

Таксист получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга, У его 19-летней пассажирки диагностировали повреждение передней брюшной стенки и сотрясение головного мозга. 43-летняя женщина-водитель Nissan получила перелом малоберцовой кости и множественные ушибы, у ее 11-летней пассажирки диагностировали ушиб грудной клетки и черепно-мозговую травму.

Всем пострадавшим оказана медицинская помощь, назначено лечение на дому.

За минувшие выходные в Приморском крае зарегистрировали три аварии с участием несовершеннолетних. Пострадали 17-летняя пассажирка мотоцикла, трехлетняя пассажирка автомобиля и десятилетний пешеход.