Три ДТП с участием несовершеннолетних произошло в Приморье за выходные

В Приморском крае в минувшие выходные зарегистрировано 96 ДТП, в трех из них пострадали несовершеннолетние. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по региону.

Одна из аварий произошла в городе Партизанске. В результате опрокидывания мотоцикла Irbis, которым управлял 16-летний подросток, пострадала 17-летняя пассажирка. Девушку госпитализировали в травматологическое отделение городской больницы. Защитная экипировка у подростков отсутствовала, а в крови водителя был обнаружен алкоголь.

В селе Ивановка Михайловского района в результате опрокидывания авто пострадала трехлетняя девочка. В салоне машины она находилась без специального детского кресла.

Еще одно ДТП зафиксировано во Владивостоке. Водитель легковой Honda сбил 10-летнего мальчика, который шел в попутном направлении. Пострадавшего госпитализировали с травмой ноги, пишет РИА «Восток-Медиа».

Всего за выходные произошло 10 дорожных аварий с пострадавшими и 86 — с материальным ущербом. Погибших нет, 10 человек получили травмы. Повреждено 182 транспортных средства.