Автоэксперт назвал способ сократить число ДТП в России

Автоэксперт Вячеслав Субботин рассказал, как можно сократить количество ДТП в России.

В беседе с Lenta.Ru в понедельник, 30 мая, он назвал развитие дорожной инфраструктуры условием снижения аварийности в России.

По его мнению, дорожные камеры исчерпали себя как инструмент борьбы с количеством ДТП. В этой связи, считает эксперт, необходимо заняться развитием дорожной инфраструктуры, прежде всего — разделением транспортных потоков.

«Нужно разделить потоки между собой — это самое главное, чтобы не было лобовых столкновений», — подчеркнул Субботин.

Необходимо также, по его словам, оборудовать обочины — спилить деревья, сделать канавы и полосы, чтобы люди могли спокойно съезжать с трудного рельефа и уменьшились случаи ДТП в результате падения авто в обрыв, пишет сайт kp.ru.

«Конечно, нам нужно меньше перекрестков на одном уровне, они должны быть на разных уровнях, особенно в городах-мегаполисах, и освещение, и пешеходные переходы, которые должны быть либо под землей, либо над землей», — отметил Субботин.

Ранее в этот день заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в эфире «Авторадио» рассказал, что в I квартале 2022 года число ДТП в столице снизилось на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Также он отметил, что начала года число аварий с участием автомобилей каршеринга уменьшилось на 17,4%

Ликсутов добавил, что уменьшение числа ДТП также связано с динамикой движения транспорта в городе. Она уменьшилась на 8%, пишет РИАМО.

Также 30 мая в ГИБДД Москвы назвали топ-5 нарушений водителей без прав. К основным причинам в ГИБДД отнесли несоблюдение дистанции, несоответствие скорости конкретным условиям движения, нарушение требований сигналов светофора, несоблюдение очередности проезда и нарушение правил проезда пешеходного перехода.