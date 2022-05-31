Туроператорам и турагентам пригрозили миллионными штрафами

Госдума в июне может принять в первом чтении законопроект «О внесении изменений в КоАП», который предусматривает штрафы турагентам или туроператорам за ряд нарушений. Информацию об этом «Известиям» подтвердил источник в профильном комитете Госдумы по государственному строительству и законодательству.

Законопроектом предлагается ввести наказание за нарушение туроператорами или турагентами порядка и сроков размещения путевок в единой информационной системе «Электронная путевка». Также они могут быть наказаны за внесение туда недостоверной или неполной информации. За эти правонарушения должностным лицам будут грозить штрафы от 50 до 100 тыс., а юрлицам от 500 тыс. до 1 млн рублей.

«Законопроект стоит в плане рассмотрения Госдумой на июнь. Новые нормы являются продолжением недавно принятого закона об обязанности туроператоров вносить сведения о путевках в единую информационную систему», — пояснили в парламенте.

Как выяснили «Известия», инициативу уже поддержало правовое управление Госдумы, при этом юристы нижней палаты высказали ряд замечаний.

«По проекту федерального закона замечаний концептуального характера не имеется. Вместе с тем следует учитывать, что предложенные авторами размеры штрафов (от 50 тыс. до 100 тыс. рублей) в отношении должностных лиц не согласуются с положениями статьи 3.5 Кодекса, ограничивающими в данных случаях максимальный размер наказания — 50 тыс. рублей», — добавили они.

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