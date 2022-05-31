Немецкий эксперт разъяснил причины рекордных показателей по инфляции в ФРГ

Общая потребительская инфляция в Германии за год выросла с 2,3% до 7,9%. Тенденции способствовали несколько факторов, в том числе расходы на импорт. Об этом в понедельник, 30 мая, сообщил «Известиям» главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Марк Гойхман.

Борясь с экономическими последствиями пандемии коронавируса, Европейский Центральный Банк (ЕЦБ), как иные ведущие центробанки, проводил мягкую стимулирующую политику: в рамках поддержки производств и населения были введены низкие процентные ставки, проводились огромные денежные «вливания». Всё это создало не обеспеченную товарами избыточную денежную массу, что и спровоцировало рост цен.

Однако прежде всего основную роль в инфляционном процессе сыграли расходы на импорт. Так, цены на закупаемые ФРГ ресурсы растут из-за общей мировой инфляции, слома логистических цепочек, и вследствие искусственных ограничений на ввоз, в том числе антироссийских санкций. По данным портала Investing.com на апрель, опубликованным 30 мая, при общей потребительской инфляции в Германии в 7,9%, индекс цен импорта поднялся на 31,7%.

В частности, это относится и к закупаемым в России нефти, газу и металлам. Например, как отмечает немецкое Федеральное статистического ведомство (Destatis) , в марте импорт нефти и газа из РФ снизился на 27,8% в физическом объеме по сравнению с прошлым годом, но в денежном выражении поднялся на 56,5%. Аналогичные цифры по металлам — 19,2% и 117,3%.

Подобные перекосы являются как причиной, так и проявлением роста цен в Германии. Кроме того, в следствии удорожания ресурсов многие внутренние производства становятся нерентабельными и снижают объемы, что в свою очередь ограничивает поставки на рынок и также приводит к росту цен.

Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от геополитической и экономической ситуации, а также от политики ЕЦБ. Европейский Центробанк намерен постепенно менять ориентиры своей политики в сторону ужесточения контроля за денежной массой, увеличения процентных ставок в борьбе теперь уже с инфляцией.

«Это в дальнейшем, безусловно, сыграет свою роль. И всё же главное в рассматриваемой ситуации — политика взаимоотношений ФРГ и в целом ЕС с внешними контрагентами. А здесь пока очень много непредсказуемого, конъюнктурного», — отметил Гойхман.

Поэтому, по его словам, в ближайшее время, вероятно, инфляция останется высокой, хотя темпы ее роста могут постепенно снижаться до 6-7%.

Ранее опрос аналитического центра Civey, проведенный для канала Die Welt 7 мая, показал, что около половины населения ФРГ не хочет жертвовать личными финансами из-за санкций Евросоюза против России. Как выяснилось, 49% немцев вынуждены экономить из-за роста цен на энергию и продукты питания.

1 мая главный экономист немецкого банка KfW Фрици Келер-Гейб предупредила о повышении риска рецессии, с которой может столкнуться экономика ФРГ, если откажется от поставок энергоносителей из РФ. По ее мнению, введение эмбарго может привести к дальнейшему росту цен, падению заработной платы и негативной динамике на рынке труда.

Инфляция растет в странах Запада на фоне санкционного давления на Россию, которое усилилось после начала военной операции по защите Донбасса 24 февраля. Ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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