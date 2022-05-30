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В Великобритании за сутки выявили 71 новый случай оспы обезьян

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Фото: Global Look press/Carlos LujaiN
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В Великобритании за сутки выявили сразу 71 случай заражения людей оспой обезьян. Об этом в понедельник, 30 мая, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на Агентство по здравоохранению (UKHSA).

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Все новые случаи были выявлены в Англии, общее число подтвержденных случаев в Великобритании с 7 мая достигло 179. При этом, несмотря на значительный рост случаев передачи редкого заболевания, риск для населения регулятор оценивает как низкий.

27 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала быстро принять меры против распространения оспы обезьян. Глава подразделения ВОЗ по пандемическим и эпидемическим болезням Сильвия Бриан отметила, что странам следует делиться информацией о своих запасах вакцин. Согласно заявлению ВОЗ, случаи заражения людей этой разновидностью оспы выявлены более чем в 20 странах.

Вирус оспы обезьян начал распространяться в ряде стран Западной Европы и на других континентах. В последнее время случаи заражения регистрировали, в частности, в Австралии, Бельгии, Германии, Великобритании, Испании, Канаде, Италии, Португалии, Франции, США, Швеции и Швейцарии.

Роспотребнадзор оценил вероятность распространения заболевания в РФ как низкую.

В ведомстве посоветовали россиянам избегать контакта с грызунами и приматами, которые являются потенциальными переносчиками оспы обезьян. По словам специалистов, оспа обезьян не отличается высокой заразностью. Передача патогена воздушно-капельным путем возможна «при длительном личном контакте».

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