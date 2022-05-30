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В Совбезе предложили упростить въезд в РФ недовольным политикой ФРГ

Медведев предложил подумать о льготном въезде для жителей ФРГ, выступающих против Шольца
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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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Нужно подумать о льготном въезде в Россию для граждан Германии, выступающих против политики германских властей. Об этом в пятницу, 30 мая, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

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Ранее в этот день представитель министерства внутренних дел ФРГ заявил, что правительство Германии упростит процесс выдачи национальных виз российским политикам и ученым, журналистам, а также правозащитникам, публично выступающим против спецоперации РФ по защите Донбасса. По его словам, для такой категории граждан РФ будут сокращены бюрократические барьеры для получения права на пребывание в республике сроком дольше 90 дней.

Медведев в ответ предложил подумать над упрощением въезда выступающим в Германии против политики Берлина.

В конце февраля ЕС объявил о прекращении действия двустороннего соглашения с Россией об упрощенной выдаче виз для российских дипломатов и парламентариев, членов Конституционного и Верховного судов, членов официальных делегаций, а также бизнесменов и представителей деловых организаций.

В ответ 1 мая президент России Владимир Путин подписал закон об отмене упрощенной процедуры выдачи виз с рядом стран Европы.

Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе Власти Донецкой и Луганской народных республик сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля российский президент подписал соответствующий указ.

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