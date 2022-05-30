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ФРГ упростит выдачу виз выступившим против спецоперации ученым РФ

В ФРГ упростят выдачу виз российским ученым, выступающим против спецоперации РФ по защите Донбасса
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Фото: Global Look Press/G&M Therin-Weise
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Правительство Германии упростит процесс выдачи национальных виз российским политикам и ученым, журналистам, а также правозащитникам, публично выступающим против спецоперации РФ по защите Донбасса. Об этом в понедельник, 30 мая, заявил на брифинге в Берлине представитель министерства внутренних дел ФРГ.

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По его словам, для такой категории граждан РФ будут сокращены бюрократические барьеры для получения права на пребывание в республике сроком дольше 90 дней.

Представитель МВД ФРГ не уточнил, на какой срок будут выдаваться визы и как соискатель подтвердит соответствие критериям.

14 мая заместитель главы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Москва даст ответ, если Евросоюз ограничит выдачу виз россиянам. По его словам, такие дискриминационные меры неприемлемы.

В конце февраля ЕС объявил о прекращении действия двустороннего соглашения с Россией об упрощенной выдаче виз для российских дипломатов и парламентариев, членов Конституционного и Верховного судов, членов официальных делегаций, а также бизнесменов и представителей деловых организаций.

В ответ 1 мая президент России Владимир Путин подписал закон об отмене упрощенной процедуры выдачи виз с рядом стран Европы. Так, в РФ приостанавливается упрощенная выдача виз некоторым категориям граждан ЕС, а также Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии, включая журналистов и официальные делегации.

Страны Запада продолжают вводить санкции против РФ на фоне проведения российской спецоперации по защите мирных жителей Донбасса, о которой 24 февраля объявил Путин.

Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе Власти Донецкой и Луганской народных республик сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля российский президент подписал соответствующий указ.

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