«Крокус Сити Океанариум» запускает акцию ко Дню защиты детей

В честь Дня защиты детей — одного из самых добрых праздников, «Крокус Сити Океанариум» решил порадовать маленьких посетителей и запустить благотворительную акцию. 1 июня все дети до 13 лет включительно могут посетить Океанариум в течение всего дня бесплатно.

В этот день дети смогут не только окунутся в увлекательный подводный мир «Крокус Сити Океанариума» и познакомиться с более чем 3 тыс. обитателями и 100 видами тропических растений на трех тематических экспозициях, но и посетить подводное шоу русалочек (11:30 и 13:00) на речной экспозиции, где они смогут насладиться сказочной историей о прекрасной нимфе подводного мира и коварном пирате. После шоу всех детей ждет мастер-класс, на которых они смогут сделать своими руками корону русалочки или пиратскую шляпу.

В «Крокус Сити Океанариуме» можно познакомиться с растительным и животным миром со всех уголков мира. На экспозиции «Моря и Океаны» посетителей ждут пингвины, черепахи, нерпы, акулы, скаты, мурены и множество глубоководных рыб. Речная экспозиция «Крокус Сити Океанариума» — самая полная коллекция пресноводных обитателей на самой большой по протяженности пресноводной экспозиции в Европе. В Океанариуме живут редкие виды речных и озерных рыб, например, сальминус и семапрохилодус, а также популярные огромные арапаймы или панцирные щуки. Посетители, по мере прохождения экспозиции, знакомятся с представителями разных классов живых организмов: «вечно молодые» амфибии аксолотли, крокодилы и игуаны, фламинго и ибисы, обезьяны игрунки и броненосцы. Поднявшись на третий этаж, посетители попадают в чудесный сад «Джунгли», населенный живыми тропическими растениями, птицами, рептилиями, амфибиями, обезьянами.

В выходные «Крокус Сити Океанариум» проводит развлекательную программу для детей: мастер-классы, лекции, викторины, игры с водолазом и познавательные занятия.

«Крокус Сити Океанариум» работает с 10:00 до 22:00 и находится в трех минутах от метро «Мякинино».