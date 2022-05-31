Хватить духа

В условиях нынешнего кризиса, грозящего перерасти в Третью мировую войну, лидеры США и некоторых других стран Запада утверждают, что именно они — пример сил добра и приверженности демократическим ценностям, а во всех внешних и даже внутренних проблемах винят Россию и Китай. Однако опросы общественного мнения в Штатах показывают, что многие граждане не разделяют такую точку зрения и не снимают ответственности со своего руководства за существующие проблемы.

Наиболее мыслящие эксперты осознают, что в настоящее время вся западная цивилизация находится на перепутье, и не пора ли ей отказаться от мифической идеи мировой гегемонии в пользу взаимовыгодного сотрудничества с той же Россией и другими странами?

Известный английский писатель, поэт, журналист и путешественник Редьярд Киплинг говорил, что культуры Востока и Запада настолько внутренне различны, что любая надежда на гармонию или взаимный интерес не более чем иллюзия. Цитирую: «Восток есть Восток, Запад есть Запад, и никогда они не встретятся, пока Земля и Небо не предстанут перед великим Божьим Судилищем».

Современные наследники Киплинга, прежде всего в США, открыто претендуют на мировое лидерство в угоду своим интересам, но такое мировоззрение не может сочетаться с культурами православной России, конфуцианского Китая или исламского мира, так как эти культуры сохраняют свои древние традиции и ценности, которые не принимают полное подчинение гегемону.

Впрочем, отцы-основатели Америки, такие как Бенджамин Франклин, Джордж Вашингтон, Джон Джей, Джон Куинси Адамс и другие, войне предпочитали дипломатию и искали решения, основанные на взаимных интересах всех сторон. Это были времена, когда Россия помогала новорожденной нации противостоять колониальной Британской империи или спасти Америку от раскола во время Гражданской войны. Обе страны даже были союзниками, когда вместе боролись против нацизма во время Второй мировой войны.

Распад СССР в 1991 году предоставил Америке уникальный шанс отплатить добром за добро, поделившись своими лучшими достижениями в беспроигрышной парадигме взаимовыгодного сотрудничества. Россия и даже СССР во времена позднего Горбачева были готовы к полной интеграции с Западом, но вместо этого администрация Билла Клинтона и МВФ добились того, что экономика РФ была разрушена, на ее обломках за счет приватизированных государственных активов появились олигархи, переправляющие капиталы на Запад.

В то же время вместо того, чтобы самораспуститься, как это сделал Варшавский военный блок, НАТО продолжило свой «дранг нах остен» с более широкой программой полного доминирования, пытаясь окружить Россию с севера, запада и юга. Важнейшую роль в этом процессе должна была играть Украина. Эта страна, которая в 1990 году имела одну из самых развитых экономик в Европе, могла бы процветать, выбрав нейтральный статус, и стать мостом между Россией и Западом. Однако тот решил превратить Украину в антироссийский стратегический плацдарм, и ее лидеры пошли на это против интересов своего народа, в результате чего ее экономика была разрушена. Теперь страна входит в число самых бедных в Европе и самых коррумпированных государств в мире.

Недовольный продолжающимся сопротивлением граждан Украины вступлению в НАТО в 2014 году Запад организовал переворот со сменой режима, приведший к потере ее территорий и нынешнему военному столкновению с Россией.

В начале нынешней спецоперации казалось, что Киев готов пойти на компромисс с Москвой, но Вашингтон сказал «НЕТ». Вместо этого США и страны НАТО выделяют Украине миллиарды долларов и огромное количество самого современного оружия, призывая ее продолжать боевые действия, которые сейчас грозят перерасти в мировую войну с непредсказуемыми последствиями.

Поборники «западных ценностей» не возражают против прославления Украиной нацистских пособников Второй мировой войны и современных неонацистов. Они делают вид, что не замечают ни ликвидации украинских политических оппозиционных партий, ни уничтожения свободных СМИ, ни перекрытия воды жителям Крыма, ни использования гражданских лиц в качестве живого щита или размещения артиллерийских орудий в жилых объектах.

Еще в 2015 году конгресс США запретил Пентагону обучать и оснащать батальон «Азов» (в отношении националистской группировки в РФ возбуждено несколько уголовных дел), назвав его «отвратительным нацистским формированием». Теперь его члены представляются как доблестные герои. Это, а также ужасающие результаты войн США и НАТО на Ближнем Востоке с сотнями тысяч убитых, миллионами раненых и десятками миллионов беженцев доказывают, что те, кто продолжает говорить о западных ценностях, просто используют их как ширму для достижения тотального мирового господства.

Подобная идеология лежит в основе падения каждой крупной империи на протяжении всей истории, поскольку она способна только уничтожить разнообразие и творческую жизнеспособность, столь необходимые человечеству для процветания и прогресса.

Все это накладывает моральную ответственность на американских избирателей при выдвижении и приводу к власти новых лидеров, способных восстановить истинное наследие отцов-основателей с прицелом на взаимовыгодное сотрудничество с Россией и другими странами Евразии.

В России группа активистов решила обратиться к своим американским единомышленникам с призывом сотрудничать для преодоления кризиса, при этом ссылаясь на совместное заявление президентов США и России в канун празднования 75-й годовщины «Встречи на Эльбе», где, в частности, говорится: «Дух Эльбы является примером того, как наши страны могут отложить в сторону противоречия, выстроить доверие и сотрудничать во имя общей цели». Пожелаем им успеха.

Автор — президент Американского университета в Москве

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