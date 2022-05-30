Экономист предрек конец классическому рынку труда

Классический рынок труда уходит в прошлое, постепенно превращаясь в рынок занятости. Такое мнение высказал 30 мая председатель комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга, доктор экономических наук Дмитрий Чернейко в колонке для газеты «Деловой Петербург».

На примере Северной столицы эксперт показал структурные изменения на рынке труда. Так, по данным комитета, работающих по трудовому договору в городе около 3,6 млн, в то время как вне трудовых отношений получает заработную плату почти 1 млн петербуржцев. Кроме того, почти вдвое за год выросло и число самозанятых.

«Получается, что этот нерегулируемый до конца рынок занятости, который предпочитает все больше соискателей, вытесняет классический рынок труда с его формальными отношениями «работодатель — работник», — отметил Чернейко.

Специалист обратил внимание на падение популярности работы по найму, однако указал, что все чаще этот статус встречается в комбинированных вариациях.

«Нередко люди сочетают разные статусы: где-то человек имеет свое ИП или ООО, а где-то параллельно работает по найму, чтобы пристроить трудовую. Все это формирует принципиально новый рынок занятости»,— заключил экономист.

Подробнее читайте в материале «Делового Петербурга»: «Классический рынок труда уходит в прошлое».