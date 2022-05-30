ЦБ ограничил торги некоторыми иностранными ценными бумагами

Центробанк с понедельника, 30 мая, ограничил торги иностранными ценными бумагами на биржах, которые заблокированы международными депозитариями. Принятое решение направлено на защиту прав и интересов инвесторов и минимизацию их рисков. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

«Сейчас заблокированные иностранные бумаги в небольшом количестве обращаются на СПБ Бирже. Поскольку в ее торгово-клиринговой системе такие активы не маркируются, то они будут распределены между участниками торгов и их клиентами на равных условиях с учетом пропорциональности и с возможным исключением на неторговые счета небольших клиентских портфелей», — говорится на сайте.

Несмотря на вводимые Банком России меры, владельцы не лишаются права собственности на иностранные ценные бумаги. ЦБ сообщает, что организованные торги по ним будут возобновлены, как раньше, после снятия ограничений. После этого, собственники смогут распоряжаться полученным доходом на бумаги, что сейчас осложняется действиями международных депозитариев.

Иностранные ценные бумаги, размещенные на Мосбирже и СПБ бирже, были заблокированы в конце марта из-за санкций США.

Страны Запада начали вводить санкции в ответ на проведение Москвой специальной операции в Донбассе. 28 февраля Евросоюз утвердил решение о замораживании активов Банка России. Глава регулятора Эльвира Набиуллина заверила, что российская финансовая инфраструктура будет работать бесперебойно.

Ранее в тот же день минфин США запретил осуществлять операции с ЦБ, Минфином и Фондом национального благосостояния. До этого Вашингтон наложил санкции на ряд российских компаний с госучастием или важных для экономики организаций и еще на «две компании с преобладанием частного капитала».

Россия начала операцию до защите Донбасса 24 февраля на фоне обострения обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской Народных Республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент Российскйо Федерации Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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