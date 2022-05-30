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В ДНР заявили о гибели четырех мирных жителей за сутки из-за обстрелов ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Украинские войска за сутки 86 раз обстреляли Донецкую Народную Республику (ДНР), выпустив 544 единицы боеприпасов, погибли четыре мирных жителя и 20 пострадали. Об этом 30 мая сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

В центре Мелитополя прогремел мощный взрыв. Спецоперация в Донбассе 30 мая
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Уточняется, что среди раненых парень 2006 года рождения и ребенок 2021 года рождения в Донецке и Макеевке.

Днем ранее корреспондент «Известий» Станислав Григорьев показал последствия украинского удара по Буденновскому району Донецка. В штабе территориальной обороны ДНР уточнили, что в результате обстрела вооруженными силами Украины (ВСУ) погибла женщина, пострадали три человека. На кадрах с места видна образовавшаяся от упавшего снаряда глубокая воронка. По словам Григорьева, один снаряд попал в жилой дом.

Москва начала спецоперацию по защите ДНР и ЛНР 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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