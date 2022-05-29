Военкор «Известий» показал последствия обстрела Донецка

Корреспондент «Известий» Станислав Григорьев показал последствия украинского удара по Буденновскому району Донецка. Как сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики 29 мая, в результате обстрела ВСУ погибла женщина, пострадали еще три человека.

На кадрах с места видно, что на месте падения снаряда образовалась огромная воронка. Конкретно в данном месте от обстрела никто не пострадал.

Но как отметил Григорьев, еще один снаряд попал в жилой дом. Он запечатлел разрушенный снарядом балкон.

Как неоднократно отмечали в ДНР и ЛНР, украинские военные обстреливают именно жилые кварталы городов, где нет никакой военной инфраструктуры.

Ранее 29 мая в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что два человека в Макеевке погибли, еще пятеро ранены в результате обстрелов со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ).

Из-за обострении ситуации в Донбассе вследствие действий украинских националистов РФ 24 февраля начала спецоперацию по защите мирных жителей.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».