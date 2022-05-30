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В Москве заработали летние кинотеатры

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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В Москве открылись летние кинотеатры. Теперь москвичи и гости столицы смогут посмотреть кино под открытым небом, в частности, в «Музеоне», «Сокольниках» или Филевском парке.

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Директор кинотеатра «Москино Фили» Павел Босник рассказал телерадиокомпании «Мир» в воскресенье, 29 мая, что в их кинотеатре есть навес, поэтому сеансы проходят практически в любую погоду и во время дождя не отменяются.

Как пишет НСН, в кинотеатрах под открытым небом каждый день демонстрируют два фильма. Так, с наступлением сумерек показывают картины для семейного просмотра, а позднее — киноленты для взрослых зрителей.

Публике представят классику прошлого века, а также современные мультфильмы и блокбастеры.

Дизайн кинотеатров на природе оформлен в экостиле. Каждому зрителю при входе выдают плед и подушку, сообщает «Газета.Ru».

Посмотреть кино в таком кинотеатре могут до 300 посетителей одновременно. Летние кинотеатры будут работать до середины сентября.

Ранее, 29 мая, в столичной мэрии рассказали, что на этой неделе культурные площадки Москвы подготовили для жителей и гостей города музыкальные викторины, конкурсы, даже покажут мюзикл, пишет РИАМО.

В частности, 1 июня в детской библиотеке №236 пройдут чтения отрывков рассказов и стихов о лете детских писателей. Юные чтецы смогут выступить со своими любимыми стихотворениями и принять участие в интерактивной викторине «Знатоки сказок». Там же пройдет музыкальная викторина «Угадай мелодию из мультфильма».

Артисты музыкально-драматического любительского театра «Метод Немировича» 5 июня представят мюзикл «Русалочка» на сцене Московского многофункционального культурного центра на Ярославском шоссе.

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