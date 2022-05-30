Болгарский отельер рассказал о проблемах из-за украинских беженцев

Владелец туристического комплекса «Божура» в Болгарии Георги Манев рассказал «Известиям», с какими проблемами сталкиваются болгарские отельеры из-за расселения украинских беженцев.

По его словам, на фоне ситуации вокруг Украины в Болгарии выросли цены на продукты. Кроме того, перед отельерами встала задача, куда заселять туристов, которые заранее приобрели путевки на отдых.

«В два-три раза уже выросли затраты на электроэнергию, воду, общие расходы достаточно высокие. Это создает дополнительные проблемы отельерам Болгарии. Те люди, которые уже выселяют беженцев из своих отелей в Солнечном береге, Китене и Поморие, делают это из-за того, что имеют ранние бронирования туристов», — сказал он.

При этом он добавил, что не все ранние бронирования будут использованы.

Между тем болгары являются гостеприимным народом и готовы помогать русским, румынам, украинцам и полякам, если у тех наступят какие-либо проблемы, продолжил Манев.

Он уточнил, что в стране сейчас действует программа, согласно которой оказывается поддержка украинским беженцам.

«Вводится ограничительный режим с очень маленьким размером, и меняется только сумма поддержки — до 15 левов. Это около €7. Я не могу себе представить, как в нынешней европейской политике можно расселить так много людей, сколько сегодня украинцев в Болгарии, в государственные места или такие вот, как мой отель, всего за 15 левов. Это самый минимум затрат», — рассказал отельер.

28 мая глава Госагентства Болгарии по делам беженцев Мариана Тошева заявила, что более 200 украинских беженцев отказались переезжать из болгарских отелей на специальные базы. Услугами перевозки должны были воспользоваться 550 человек, однако пришли только 62, уточнила она. Между тем, по ее словам, в Болгарии находятся около 300 тыс. беженцев.

В то же время стало известно, что Польша запросила денег на помощь украинским беженцам в стране. По заявлениям властей, Варшава нуждается в миллиардах евро для содержания мигрантов.

Накануне испанское издание El Pais сообщило, что из отелей Испании также попросили выселиться украинских беженцев. Сообщается, что переселенцы не хотят покидать гостиницы.

Беженцы с Украины появились на территории близлежащих стран на фоне спецоперации РФ по защите населения Донбасса, которую президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР, власти которых заявили об участившихся обстрелах со стороны украинских военных и попросили Москву о помощи.

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