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Эксперт назвал артиллерию важнейшим инструментом спецоперации

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Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ
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Военный обозреватель «Известий» Алексей Рамм выяснил, почему артиллерийский огонь стал основой огневой мощи и союзных сил, и украинских вооруженных формирований.

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«Артиллерийский огонь — это искусство», — заявил в беседе с обозревателем командир российского огневого подразделения.

По его словам, многие обыватели считают, что стрелять просто: повернул пушку, вставил снаряд и выстрелил, однако на деле каждый выстрел ствольной артиллерии — это решение сложнейшей тригонометрической задачи.

Несмотря на развитие высокоточных систем поражения — крылатых ракет, корректируемых и управляемых бомб — на поле боя ничего не сможет заменить артиллерию, считает военный.

«Самолет с бомбами может сбить ПВО, собьют зенитчики и крылатую ракету, а вот сбить артиллерийский снаряд никто не сможет. Самолету нужно время, чтобы взлететь, долететь до цели и сбросить бомбу. Мы же через несколько минут начинаем выполнять огневую задачу», — уточнил командир российского огневого подразделения.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Формула огня: как артиллерия стала важнейшим инструментом спецоперации

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