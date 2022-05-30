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В ЕАЭС могут отменить двойной НДС для маркетплейсов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) может быть установлен порог, в пределах которого интернет-магазины будут освобождены от двойного налогообложения, рассказали «Известиям» в Минпромторге.

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Такая мера обсуждалась на Евразийском экономическом форуме в Бишкеке, подтвердил глава Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов.

По его словам, с этого года работающие в рамках ЕАЭС интернет-ритейлеры платят сразу два НДС: в стране отправления товара и в стране назначения. Такая ситуация сложилась из-за ряда изменений в национальных законодательствах стран союза, которые заработали в 2022 году. При этом компании из других государств НДС в стране ввоза не платят, заметил эксперт.

Сейчас обсуждается установление порога, в пределах которого интернет-магазины из страны-участницы союза будут освобождены от уплаты НДС в государстве назначения, сказали «Известиям» в пресс-службе Минпромторга. Речь идет о внесении изменений в Договор о ЕАЭС от 29 мая 2014 года.

Однако сами государства не могут прийти к соглашению, сколько именно составит этот порог, добавили в Минпромторге.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Ввоз и ныне там: в ЕАЭС могут отменить двойной НДС для маркетплейсов

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