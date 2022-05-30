Количество МСП растет на фоне усиления санкций

С 10 февраля по 10 мая количество субъектов малого и среднего предпринимательства выросло с 5,9 млн до 6 млн, несмотря на усиление санкционного давления со стороны стран Запада и начала нового экономического кризиса, следует из реестра ФНС.

На рост численности повлияло открытие новых микропредприятий: их число стало больше на 109,2 тыс. и в общей сложности составило 5,67 млн. При этом число малых предприятий сократилось более чем на 1 тыс. и составило 210,8 тыс. Количество средних предприятий осталось практически на прежнем уровне: 10 февраля их было 17,98 тыс., а 10 мая стало 17,96 тыс.

Несмотря на рост общего числа МСП, количество людей, работающих в микро-, малых и средних предприятиях сократилось на 52 тыс. и составило 14,64 млн. Наибольшее уменьшение (почти 48 тыс.) — у микропредприятий. Малые компании сократили 14 тыс. сотрудников, в средних численность занятых почти не уменьшилась.

Увеличение количества МСП сейчас может быть связано с сезонным фактором, полагает директор департамента доказательной экономики ЦСР Антон Белоглазов. По его словам, весной и летом начинается период сельского хозяйства, активизируется торговля плодоовощной продукцией.

Занятые в сфере МСП могут переходить в статус самозанятых, предположил директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков. У работающих на себя есть потолок доходов в 2,4 млн рублей в год, однако это всё равно приемлемый уровень.

Количество самозанятых за апрель 2022 года выросло более чем на 240 тыс. человек, а их общее число на 30 апреля составило 4,8 млн, рассказал «Известиям» директор по экспертно-аналитической работе «Опоры России» Иван Ефременков.

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Много бывает: число МСП растет на фоне усиления санкций