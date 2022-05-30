Власти могут разорвать научно-образовательные соглашения РФ и США

Минобрнауки совместно с МИД анализирует нормативно-правовую базу российско-американских соглашений в сфере научно-образовательного сотрудничества «на предмет их прекращения или приостановления». Об этом сказано в ответе кабмина на депутатский запрос парламентария от КПРФ Сергея Обухова (есть в распоряжении «Известий»).

Такая работа ведется, подтвердили «Известиям» в Минобрнауки.

Правовая база научно-образовательного сотрудничества с США включает: Соглашение между правительствами России и США о научно-техническом сотрудничестве от 1993 года (продлено до 2025 года); Меморандум о взаимопонимании между правительствами РФ и США о принципах сотрудничества в области культуры, гуманитарных и общественных наук, образования и средств массовой информации 1998 года;

Также среди документов: Меморандум о взаимопонимании между Минобрнауки России и Минторговли США о сотрудничестве в области технологий и инноваций 2004 года; Меморандум о взаимопонимании между Минобрнауки России и США о расширении сотрудничества и обменов в области образования от 2006 года; Соглашение о сотрудничестве в области сейсмологии и геодинамики между Минобрнауки России и Национальным научным фондом и Геологической службой МВД США от 2012 года.

Сейчас нет достаточной информации о том, какие из указанных соглашений действительно могут быть прекращены по инициативе российской стороны, а какие прорабатываются на предмет расторжения только на случай крайней необходимости или воли США, сказал «Известиям» Обухов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Выход из напряжения: сохранятся ли научно-образовательные соглашения РФ и США