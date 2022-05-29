Минобороны РФ показало уничтожение опорного пункта ВСУ вертолетами Ка-52

Российское Министерство обороны в воскресенье, 29 мая, опубликовало видеозапись боевой работы экипажей ударных вертолетов Ка-52. Летчики армейской авиации нанесли удар ракетами с дистанции 5 км по укрепленным пунктам подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Авиационные удары наносили с дистанции более 5 км. В результате боевого применения ракетного вооружения вертолетов были уничтожены два танка и опорный пункт ВСУ», — говорится в сообщении ведомства.

Авиация в ходе проведения специальной военной операции по защите Донбасса выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов и авиационной поддержке подразделений.

Ранее в этот день Министерство обороны РФ публиковало кадры боевой работы расчетов 203-миллиметровых самоходных артиллерийских установок «Малка», которые активно применяют в ходе проведения спецоперации по защите Донбасса.

Накануне официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что ВС РФ за сутки сбили два украинских Су-25 и вертолет Ми-8. Кроме того, российская авиация за сутки уничтожила более 250 украинских националистов.

Всего за сутки выведены из строя 84 единицы вооружения и военной техники, в том числе девять танков и пять установок реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град».

Также стало известно, что город Красный Лиман полностью освобожден от украинских националистов в результате совместных действий подразделений Народной милиции ДНР и российских Вооруженных сил.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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