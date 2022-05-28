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ВС РФ за сутки сбили два украинских Су-25 и вертолет Ми-8

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Фото: commons.wikimedia.org/Дима Сергиенко
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ВС РФ за сутки сбили два украинских Су-25 и вертолет Ми-8. Кроме того, российская авиация за сутки уничтожила более 250 украинских националистов, сообщил в субботу, 28 мая, официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 44 района сосредоточения живой силы и украинской военной техники. В результате ударов авиации уничтожены более 250 националистов», — сказал Конашенков на брифинге.

Кроме того, в районе населенного пункта Спорное в Донецкой Народной Республике ДНР и Барвенково Харьковской области уничтожены два склада боеприпасов.

Всего за сутки выведены из строя 84 единицы вооружения и военной техники, в том числе девять танков и пять установок реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град».

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре.

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