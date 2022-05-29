Психиатр дал рекомендации по времени использования гаджетов

В вопросе об использовании гаджетов граница между нормой и патологией зависит от индивидуальных особенностей человека. Об этом в воскресенье, 29 мая, рассказал главный врач психиатрической клиники «Госпитальная» Марчел Додица.

В беседе с RT 29 мая эксперт подчеркнул, что универсальных правил в этой сфере практически нет.

«Есть люди, для которых час в день, проведенный в социальных сетях, — это много, а есть те, кто работает в социальных сетях, чья деятельность напрямую связана с гаджетами», — объяснил он.

Додица посоветовал самостоятельно анализировать ощущения, чтобы понять, когда стоит бить тревогу. По словам психиатра, необязательно менять привычный режим, если он сбалансирован и не доставляет никакого дискомфорта.

С другой стороны, если времяпрепровождение в гаджете сопровождается негативными переживаниями, а события «за пределами» интернет-пространства теряют свою значимость, необходимо провести психогигиену от информации.

«Вы должны четко отслеживать количество своей жизни, проведенной... и количество времени, проведенного вами в социальных сетях», — заключил врач.

Ранее, 24 мая, специалист «СМ-Клиники» Ольга Зинчева рассказала о негативном влиянии радиочастотного излучения от смартфонов на организм человека. Так, по данным некоторых исследований, радиочастотное излучение повышает вероятность развития онкологических заболеваний и бесплодия, неврологических и психических расстройств. Несмотря на отсутствие 100% доказательств причинно-следственной связи, эксперт рекомендовала перед сном отставлять гаджет подальше.

Накануне психолог из Университета Аризоны Александр Дэнверс рассказал об исследовании, которое помогло выявить преимущества отказа от соцсетей. В частности, результаты показали, что некоторые участники сократили время, проводимое в Instagram (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской), с 222 минут в неделю до 10. У них улучшилось самочувствие и сократились депрессивные эпизоды.