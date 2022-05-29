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Турция нашла замену туристам из России и Украины

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Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
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Турция намерена увеличить поток туристов за счет привлечения «альтернативных» России и Украине регионов. Об этом сообщает агентство Anadolu.

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Как цитирует издание слова главы Федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыра, Анкара нашла замену российским и украинским туристам.

«В этом сезоне появились альтернативные рынки. Мы видим, что растет спрос со стороны таких рынков, как Польша, Чехия, Словакия, Румыния и Албания, также вернулся рынок Великобритании. Кроме того, начали поступать запросы с рынков Объединенных Арабских Эмиратов и Ближнего Востока», — сказал Чорабатыр.

По его словам, также на отдых в Турции увеличился спрос у израильтян.

Чорабатыр отметил, что с января по апрель 2022 года Турция приняла 8,89 млн туристов, а рост показателей составил 172,51% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Больше всего туристов приезжало из Германии. Второе место по числу прибывших заняла Болгария, а третье – Иран. За ними следуют Россия и Великобритания.

Ранее, 26 мая, член Совета по внешней и оборонной политике при президенте Турции Исмаил Сафи в интервью «‎Известиям»‎ заявил, что турпоток из РФ в Турцию сократится. Однако, по его словам, существенного снижения или полной его остановки ожидать не стоит.

По итогам 2021 года в Турции отдохнули порядка 30 млн иностранных туристов, из них 5 млн — россияне.

18 мая стало известно, что Минтранс и Ростуризм согласовали 450 дополнительных чартерных рейсов в неделю на курорты Турции до 1 июля. Как уточнили в Ростуризме, до этого в Турцию из России каждую неделю летало 290 рейсов. В ходе расширения авиасообщения с дружественными странами, которые готовы принимать туристов из РФ, их количество было увеличено.

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