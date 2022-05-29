Командир чеченского полка заявил о контроле до 70% поселка Камышеваха

Герой России, командир полка полиции специального назначения им. А.А. Кадырова Замид Чалаев рассказал 28 мая «Известиям» об обстановке в населенном пункте Камышеваха в Луганской Народной Республике (ЛНР), который сейчас освобождают от националистов в рамках спецоперации по защите Донбасса.

«В населенном пункте Камышеваха мы сейчас, можно сказать, контролируем все село, забрали уже 65–70%», — сказал он.

По его словам, дальнейшее продвижение осложняется тем, что территории заминированы. Однако саперы уже приступили к работе.

«С нами вместе работает шестой полк казачий, и мы не спеша сейчас очистим весь наш тыл от мин и будем выводить оставшихся гражданских оттуда, и после этого начнется штурм», — отметил Чалаев.

Он подчеркнул, что в населенном пункте находится около 100 мирных жителей.

Кроме того, как уточнил командир полка, администрация, вокзал и школа находятся под контролем российских военнослужащих.

Ранее в этот день глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что город Северодонецк в ЛНР взят под контроль российскими добровольцами из Чечни.

25 мая в распоряжении «Известий» появились кадры уничтожения замаскированного склада Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Камышевахе.

Как рассказал военный корреспондент телеканала «Известия» Денис Кулага, разведка зафиксировала точное попадание по складу. В результате успешного прорыва перекрывается основной канал поставок вооружения и тылового обеспечения для группировки противника в Лисичанске и Северодонецке.

21 мая стало известно, что чеченский полк проводит зачистку территории поселка Камышеваха в ЛНР от украинских боевиков. Как рассказал заместитель командира спецполка Межид Уцмигов, в Камышевахе украинцы используют ту же тактику, что и в Мариуполе: занимают верхние этажи, пока мирные люди сидят в подвалах.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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