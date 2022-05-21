Бойцы чеченского полка рассказали о зачистке территорий Камышевахи

Чеченский полк проводит зачистку территории поселка Камышеваха в Луганской Народной Республике (ЛНР) от украинских боевиков. Об этом в субботу, 21 мая, рассказали бойцы полка военному корреспонденту «Известий» Алексею Полторанину.

На данный момент спецполк работает в районе Камышевахи, где местным жителям пришлось прятаться в подвале школы. Как рассказал заместитель командира спецполка Межид Уцмигов с позывным «Моджахед», в Камышевахе украинцы используют ту же тактику, что и в Мариуполе: занимают верхние этажи, пока люди сидят в подвалах.

«Вывели людей из школы, два дома двухэтажные. Там дети были, женщины и пожилые. Вчера их вывели оттуда. Рассказывают, как им было трудно, сейчас их, слава Богу, вывели, все нормально. Они сидели в подвалах школы, а националисты — сверху школы. У них позиции в школе, в администрации», — пояснил он.

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По словам командира первого батальона чеченского спецполка Майрбека Даудова с позывным «Медведь», эвакуированным из школы уже оказали первую помощь. Украинские боевики не выпускали мирных жителей даже за водой на колодец.

«Они в школах с ними сидели до нашего прихода, прикрывались ими. Там дети, пожилые, старики. Там молодых вообще нет. Там старики, пожилые и дети были», — рассказал боец.

Военный корреспондент «Известий» Денис Кулага показал кадры штурма окраин поселка Камышеваха российской морской пехотой.

«Вместе с морпехами мы подошли уже к самой Камышевахи. Бои продолжаются рядом, на подступах. Мы ожидаем, когда можно будет осуществить проход к самому населенному пункту», — рассказал он.

Кроме того, в распоряжении «Известий» появилось видео с коптера от чеченского батальона «Ахмат», на котором видно украинские позиции в Камышевахе. На кадрах можно заметить, что украинские националисты окопались среди частных домов — они вырыли окоп посреди улицы и ведут оттуда огонь.

Ранее в этот день в Минобороны РФ сообщили, что российские саперные подразделения проводят разминирование освобожденных территорий ЛНР. В процессе в том числе применяются робототехнические комплексы «Уран-6». Особое внимание уделяется дорогам, территориям, прилегающим к важным объектам жизнеобеспечения ЛНР, а также землям сельхозназначения.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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