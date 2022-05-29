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Минобороны РФ показало кадры работы артиллерийских установок «Малка»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Министерство обороны РФ в воскресенье, 29 мая, опубликовало кадры боевой работы расчетов 203-мм самоходных артиллерийских установок «Малка», которые активно применяют в ходе проведения спецоперации по защите Донбасса.

Отмечается, что артиллерийские подразделения ВС РФ выполняют огневые задачи по поражению огневых позиций артиллерии и зенитно-ракетных комплексов Вооруженных сил Украины (ВСУ), опорных пунктов, пунктов управления и районов сосредоточения украинской военной техники.

Кроме того, беспилотные летательные аппараты «Орлан-10» позволяют разведывать цели и наводить артиллерийские орудия как в дневное, так и в ночное время.

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Уточняется, что за время проведения спецоперации расчеты самоходных артиллерийских установок (САУ) «Малка» нанесли точные удары по назначенным целям на больших дальностях.

Так, огнем самоходных артиллерийских установок «Малка» были уничтожены позиции ВСУ, укрепившиеся в лесном массиве.

«Артиллеристы вскрыли расположение позиций противника и нанесли удар. Слаженные расчеты 203-мм САУ «Малка» вели боевую стрельбу с закрытых огневых позиций осколочно-фугасными снарядами на дальности до 40 км», — сообщило ведомство.

Накануне официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что ВС РФ за сутки сбили два украинских Су-25 и вертолет Ми-8. Кроме того, российская авиация за сутки уничтожила более 250 украинских националистов.

Всего за сутки выведены из строя 84 единицы вооружения и военной техники, в том числе девять танков и пять установок реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град».

Также стало известно, что город Красный Лиман полностью освобожден от украинских националистов в результате совместных действий подразделений народной милиции ДНР и российских вооруженных сил.

В этот же день военнослужащие ВС РФ отразили контратаку ВСУ, которые попытались вернуть под контроль опорный пункт. Военнослужащие ВДВ уничтожили два бронетранспортера и около 20 военнослужащих ВСУ, атака была успешно отбита.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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