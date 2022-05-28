Минобороны показало кадры боя подразделения ВДВ с украинскими боевиками

Военнослужащие ВС РФ отразили контратаку вооруженных сил Украины (ВСУ), которые попытались вернуть под контроль опорный пункт. Об этом сообщили в Минобороны России в субботу, 28 мая.

Как рассказали в ведомстве, ранее десантники вытеснили украинских военных с опорного пункта, находящегося на выгодной высоте. Однако ВСУ предприняли попытку отбить его.

В результате военнослужащие ВДВ уничтожили два бронетранспортера и около 20 военнослужащих ВСУ, атака была успешно отбита.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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