Польша требует больше денег для содержания беженцев из Украины

Польша просит денег на помощь украинским беженцам в стране. По заявлениям властей, Варшава нуждается в миллиардах евро для содержания мигрантов, передает телеканал «Известия». Предложения Еврокомиссии называются далеко недостаточными. Помощь беженцам финансируется из средств Фонда солидарности. Однако как отмечают в Варшаве, на содержания мигрантов можно тратить 5% от собранных денег. Притом что с начала спецоперации в Польшу прибыло более 3,6 млн беженцев из Украины.

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